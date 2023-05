Le Président Macky Sall a une claire vision du Sénégal qu’il est en train construire. Il déroule la meilleure stratégie pour y parvenir, et il maitrise admirablement les différents jalons de son action politique et économique qui donneront corps à son projet. Ses paroles et ses actes montrent qu’il sait où il va, et mieux, où il conduit notre pays.

Il a une haute idée de sa mission, et c’est pourquoi il assume dignement et pleinement la stature de l’Homme d’Etat que les sénégalais rêvaient d’avoir à la tête de notre pays. Il a pris de la hauteur en effet, et il reste loin des débats et autres polémiques futiles et stériles qui animent le landernau politique, répondant par l’invitation au dialogue aux diatribes d’une certaine frange de l’opposition déterminée à ramener le débat politique dans la banalité de controverses sans autre objectif que la déstabilisation de notrepays.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy