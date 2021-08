Le Ministère de l’ Intérieur devrait donc lui rappeler, qu’en tant qu’association privée, il n’est pas une autorité religieuse, et il n’ a aucun droit de s’arroger la fonction de « police des mœurs » qui lui incombe de droit. Sa vision personnelle du port vestimentaire des filles et des femmes ne peut pas s’imposer à la la Nation, et son statut juridique ne l’autorise pas à s’attaquer à la dignité des personnes qui pourrait la traduire en justice, pour délation. Elle s’est même donnée le droit de traquer les « homosexuels » et les » Francs-maçons », sans que le Ministère de l’Intérieur ne la rappelle à l’ordre, afin qu’elle sache, qu’aucun citoyen et aucune organisation religieuse, ne dispose du » droit d’inquisition » dans notre pays. De même, le CNRA ne devrait pas accepter de recevoir ses plaintes pour éviter d’ériger la délation en norme de comportement des citoyens et des organisations privées. Le CNRA devrait s’acquitter de sa mission de régulation des médias pour faire respecter , en toute indépendance, les mœurs dans leurs programmes, et refuser toute injonction, ou immixtion dans l’exercice de ses fonctions.

