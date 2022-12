Hayashi Yoshimasa, le ministre des Affaires étrangères du Japon et Oulimata Sarr, ministre de l’Economie, du plan et de la coopération, ont signé hier, un prêt de 10 milliard de yens, soit environ 45 milliards de francs Cfa et un don d’1,542 milliard de yens, soit près de 7 milliards de francs Cfa destinés aux secteurs de l’éducation et de la pêche.

10 milliards de yens, soit environ 45 milliards de francs Cfa, c’est le montant du nouveau prêt que la ministre de l’Economie, du plan et de la coopération, Oulimata Sarr, a signé hier, en premier, avec Hayashi Yoshimasa, le ministre japonais des Affaires étrangères, en marge de la visite du Président Macky Sall, à Tokyo, au Japon.

Ce financement est destiné au Programme de politique de développement du secteur de l’éducation. Ce programme vise à renforcer «l’enseignement des sciences et des mathématiques dans les programmes du primaire et des pre­mières années du secondaire au Sénégal, à travers la formulation et la mise en œuvre des politiques pertinentes du gouvernement». Mieux, note un document, «il s’agit d’améliorer l’accès, la qualité et la gestion de l’éducation contribuant ainsi à la stabilité économique et sociale et aux efforts pour le développement».

«Le Japon a annoncé son engagement à améliorer l’apprentissage des enfants et à fournir une éducation de qualité à 9 millions de personnes lors de la 8ème Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l’Afrique (Ticad 8) qui s’est tenue en août 2022. Cette coopération est une con­crétisation de cet engagement», soutiennent les partenaires nippons dans le document.

Sur les conditions de ce prêt, le document fait état d’un taux d’intérêt de 0,01% par an sur une période de remboursement de 40 ans y compris une période de grâce de 10 ans.

Après la signature de ce prêt, s’en est suivi celle relative d’un don de 1,542 milliard de yens, soit près de 7 milliards de francs Cfa. Ce montant devrait servir à financer le Projet de construction d’un laboratoire national d’analyse des

produits de la pêche et de l’aquaculture. «Ce projet vise à renforcer le système d’inspection des produits de la pêche au Sénégal en construisant un laboratoire national d’analyse des produits de la pêche et de l’aquaculture dans la nouvelle ville de Diamniadio, à l’ouest de Dakar. Considérant que le Sénégal est un pays de pêche avec de bonnes zones de pêche, mais que le système de gestion des produits, post-débarquement, présente des faiblesses qui freinent l’expansion des exportations, ce projet vient renforcer et améliorer les équipements d’inspection du pays, contribuant ainsi à améliorer la sécurité et la valeur ajoutée des exportations de produits halieutiques. Ce faisant, il permet de stimuler une croissance économique durable par la promotion et la sécurisation des exportations», explique-t-on.

Auparavant, Macky Sall et Kishida Fumio, Premier ministre du Japon, ont eu un entretien au sommet qui leur a permis d’examiner les voies et moyens de renforcer le partenariat entre le Japon et le Sénégal. Et mentionne le communiqué, les deux dirigeants se sont félicités de la signature des échanges de notes relatifs au prêt et au don dont le montant total est estimé à 11,542 milliards de yens, soit près de 52 milliards de francs Cfa destinés aux secteurs de l’éducation et de la pêche.

[email protected]