Sylla et Diène seront privés de six matchs en compétitions interclubs tandis que l’équipe de La Médina doit payer une amende 50.000 dollars US, environ 28,2 millions de francs CFA. Les arbitres du match, qui s’est joué au stade Lat Dior de Thiès, ont accusé le chargé du football au Jaraaf et les joueurs d’être à l’origine d’une agression dont ils ont été victimes à la fin de la rencontre.

