Les hommes se marient de plus en plus tard, les divorces se multiplient, les jeunes femmes-mères divorcées sont de plus en plus nombreuses dans nos familles, dans les villages, les quartiers et les villes.

Enracinés dans nos valeurs cardinales de culture, de religion, fiers d’êtres africains et croyants, vous devez bâtir une vie nouvelle de couple, plus équilibrée, plus équitable pour chacune et chacun, qui assure le plein épanouissement de la femme et de l’homme.

