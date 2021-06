Dakarnave une société de réparation navale qui se trouve au port de Dakar a plus de 300 travailleurs. Ces travailleurs refusent que l’actuelle direction choisisse à leur place leurs représentants. À deux reprises les travailleurs ont empêché la tenue des élections car la direction portugaise refuse une des listes de candidats et soutient l’autre liste. Les travailleurs refusent qu’il n’y ait qu’une seule liste de candidats et veulent – comme en 2012- choisir entre deux listes. L’enjeu : la concession Dakanave de 25 ans finit en 2024 et les portugais veulent des représentants des travailleurs qui battent campagne pour les portugais.

