Chers camarades, chers parents et amis, je ne suis pas investi sur les listes de Wallu, mais je défendrai cette coalition, j’userai de toutes mes forces pour la

faire gagner en symbiose avec Yewwi.

Chers camarades, chers amis, cher parents notre pays court un grand risque à cause de l’irresponsabilité par laquelle Macky Sall Gouverne.

Il a confisqué les droits civiques de Karim Wade et de Khalifa Sall,

Il apprivoisé la république et la démocratie pour en faire une propriété d’un clan.

Il protège les siens et frappe de sanctions iniques ses adversaires

Il a fait reculer l’Etat de droit

Il a totalement remis en cause tous les acquis démocratiques

Il gère scandaleusement les contrats relatifs aux ressources naturelles

Il est montre des signes d’un homme prêt à se dédire pour conserver le pouvoir.

Il est devenu un danger pour notre pays

Il n’y a donc pas de place pour des chamailleries sur une question de place sur les listes de député. On peut être député du peuple sans être élu.

Il est plus utile de travailler à la victoire de l’opposition que de faire des micmacs pour se faire élire.

Il est possible d’être député du peuple en dehors de l’hémicycle, car le peuple est notre seul patrimoine, notre avenir, notre destin.

Il serait extrêmement dangereux de dire ou de faire quelque chose qui pourrait gêner ce formidable élan unitaire de l’opposition.

Il est impérieux de travailler à la chute de Macky qui a supprimé la République pour la remplacer par une oligarchie que nous appelons pudiquement clanisme.

Il est évident que les frustrations sont normales, que les revendications son légitimes, mais pensons au peuple fortement éploré par la gestion calamiteuse de Macky

Il est préférable d’avoir le respect et la considération du peuple que de se faire élire en usant du trafic d’influence.

Il est particulièrement heureux de voir que les jeunes qui sont les plus mobilisés sont certes frustrés, mais qu’ils sont les derniers à vociférer.

Il n’y a pas de place pour le doute ni pour les récriminations, car tout le monde ne peut pas être élu.

Il est d’ailleurs surprenant de voir autant de monde rouspéter en même temps sans comprendre que leur nombre est la preuve que toute autre investiture aurait

la même conséquence : trop de frustrés.

Il faut qu’on sache ce qu’on veut : soit nous luttons pour le peuple soit nous luttons pour des places.

Il faut penser à ces millions de jeunes qui non seulement n’ont jamais été élus députés, mais n’ont même pas eu le privilège d’avoir un emploi.

Ils sont là en train de nous regarder, de rêver d’un lendemain meilleur : avons-nous le droit de mettre en péril leur destin pour nos pauvres intérêts égoïstes ?

Il est temps de se ressaisir, de faire nôtre la philosophie de « l’Ubuntu » : la fraternité, l’humanité ensemble. On réussit vraiment quand on fait réussir les grandes causes.

Il n’y a pas de doute qu’on peut servir son pays en dehors des sphères du pouvoir.

Il n’y a aucun doute que si nous réussissons à remettre ce pays à l’endroit, chacun pourra réussir et s’épanouir dans les sphères de son activité sans avoir à se ruer vers le pouvoir.

Il y a de l’espoir, il y a de l’envie, il y a de l’énergie pour le faire, alors, faisons-le !

Votons massivement les listes Wallu-Yewwi pour arracher notre république des griffes du diable.

Alassane K KITANE