Nous ne pouvons plus nous taire et ne rien faire face au sabotage de l’école et de l’Université publiques. Se taire et ne rien faire c’est être complice !

Pendant qu’ils donnent 500.000 FCFA aux conjoint.e.s des ambassadeurs, pendant qu’ils donnent des avantages indus aux anciens présidents du conseil économique social et environnemental (CESE), pendant qu’ils cherchent à vampiriser davantage nos ressources en accordant des privilèges parasitaires aux anciens premiers ministres, les étudiants de l’UADB…sont en grève alors qu’eux, leurs enfants sont dans les plus chères universités et écoles du Sénégal et du monde.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy