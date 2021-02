Je suis perdu dans mes sentiments ; Car depuis des jours, on nous ment ; Je ne sais plus si je dois être fier ou être animé par un désagrément ; Fier de voir les jeunes résister face à un arbitraire galopant ; Ou bien avoir peur de voir ma patrie plongée dans un ébranlement ; Avoir peur de faire face à un virus galopant ; Ou bien avoir le courage de se rassembler pour dire NON à un « tyran » ; De devoir vivre la répétition de l’histoire quotidiennement ; Ou bien se débarrasser des politiques corrompus jusqu’aux ossements ; De faire confiance à une justice entachée de discernement ; Ou bien de croire à un adversaire accusé de manquement ; Face aux dérives, sans des motifs, jusqu’aux milices, sans armement ; Une maladie qui tue grave,au Sénégal, sans aboiements ; Des djihadistes, qui guettent des pistes, pour affrontement, à tout moment ; Nos frontières, sans geôliers, pour des menaces, sans relâchement ; Nos étudiants, qui fument le vent, sans aliment, ni embauchement ; Nos religieux, qui parlent peu, en ce moment, si déterminant ; Chefs de familles, dans une famine si dénuement, sans dénouement ; Chefs de village, sans une semence, ni mécanique, suffisamment ; Face aux parents, qui s’interrogent, sur l’avenir, de leurs enfants ; Face aux malades, qui crient fort, plus fort que ça, désespérément ; Malgré tout, nos politiques, restent caduques, sans ajustement ; Malgré tout, l’Afrique debout, n’est que slogan, sans aboutissement ; N’est-il pas temps, de dire ça va, à ces attitudes, si désolant ? N’est-il pas temps, de se lever, pour finir ça, définitivement ? N’est-il pas temps, de se lever, pour un avenir plus flamboyant ? Faut du courage, économique, et politique, encourageant ; Faut un leader, charismatique, sans politique, de détournement ;

