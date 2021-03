Par ailleurs, plaidant pour un retour au calme définitif dans le pays, Jean Paul DIAS est d’avis que le président Macky Sall doit accorder l’amnistie à Khalifa Sall et à Karim Wade « pour qu’on fasse du dépassement partout où c’est possible et chaque fois qu’il est possible » et même l’élargir « aux prisonniers politiques ». « Je suis pour qu’on se donne la main tous, qu’on se soutienne et qu’on s’unisse le maximum pour le Sénégal. Ce n’est pas une affaire personnelle, maintenant si ça peut aider à aller dans le sens que j’indique, pourquoi pas? Je pense qu’il y a des appréciations de diverses natures qui doivent se faire avant qu’on n’y arrive. Je ne souhaite que la paix. Et je suis pour qu’on permette aux uns et aux autres de revenir dans la maison », soutient le leader du BCG.

XALIMANEWS: Le président du Bloc des Centriste Gaïndé (BCG) a changé de disque. Aphone depuis le début des manifestations, Jean Paul DIAS qui semble très occupé par sa nouvelle fonction d’envoyé spécial du président Macky Sall, a fini par se prononcer sur la crise. Et c’est pour prendre fait et cause pour son employeur. En visite ce week-end dans le Baol, Jean Paul DIAS a lavé Macky Sall de tout soupçon. Pour lui, le président Macky Sall, qui est pointé du doigt dans le dossier, n’a pas le temps de comploter. « L’affaire est entre les mains de la justice. Mais à titre personnel, je regrette ce genre de situation parce que ce n’est pas ce qu’il faut pour le Sénégal. Si un homme politique doit avoir des problèmes, il faudrait que ça soit un problème d’une autre nature. Mais ça arrive à tout le monde. Je pense pouvoir dire, c’est que franchement, le président Macky SALL n’a pas le temps de s’intéresser à un sujet de telle nature. Je suis avec lui et je vois qu’il est ultra occupé », fait-il savoir.

