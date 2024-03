Jeûne et Spiritualité : Les enjeux des dix derniers jours du Ramadan et l’importance de Laylat al-Qadr

XALIMANEWS-Nous approchons de la fin du mois de Ramadan, une période cruciale pour les musulmans qui observent le jeûne. Les dix derniers jours revêtent une importance particulière selon le Coran et la tradition islamique, car c’est pendant cette période que se situe la nuit de la destinée, « Laylatoul Qadri », dont la grâce équivaut à mille mois selon la sourate éponyme.

Il est intéressant de noter que c’est dans les dix derniers jours du mois de Ramadan qu’Allah a révélé le Coran pour la première fois à l’humanité. Bien que la date exacte de Laylat al-Qadr demeure inconnue, de nombreux musulmans intensifient leurs actes d’adoration pendant cette période dans l’espoir de la trouver.

Pendant Laylat al-Qadr, une nuit d’adoration équivaut à 1 000 mois, selon les enseignements islamiques. C’est un moment où les bénédictions et la miséricorde d’Allah (SWT) sont abondantes, et où les péchés antérieurs peuvent être pardonnés.

Le Prophète Mohammed (PSL) lui-même pratiquait davantage sa spiritualité pendant cette période, consacrant son temps à l’adoration et à la prière. Les musulmans du monde entier se livrent donc à des prières nocturnes, au Dhikr, aux invocations, à la charité et à la zakat avec une intensité particulière au cours des derniers jours et nuits du Ramadan.

De nombreux musulmans choisissent également de payer leur zakat pendant ce mois, car les bonnes actions sont multipliées pendant cette période. Il est rapporté dans les hadiths que le Prophète a permis à certaines personnes de payer leur zakat à l’avance.

Le Ramadan est l’un des cinq piliers de l’Islam, et pendant ce mois, les croyants s’abstiennent de manger et de boire pendant plusieurs heures de la journée. Les portes du Paradis s’ouvrent, les portes de l’Enfer se ferment, et les démons sont mis à mal.

La durée du jeûne varie selon les pays, allant de 11 heures et 48 minutes en Australie à 19 heures et 26 minutes en Islande.