Jeux Africains 2024 : Le Sénégal sur le podium avec 7 médailles dont 2 argent et 5 bronze

XALIMANEWS-Au Ghana, la participation du Sénégal aux Jeux Africains 2024 a été fructueuse. Pour cause, la délégation sénégalaise a déjà collectionné 7 médailles : 2 argent et 5 bronze.



Avant la cérémonie d’ouverture de cette 13ème édition des Jeux africains, le Sénégal avait déjà glané 3 médailles jeudi : une médaille de bronze remportée par le pongiste Ibrahima Diaw, une médaille d’argent par le karatéka Makhtar Diop (-84 kg) et un autre métal en bronze à l’actif de Falilou Diop (+84 kg), toujours en karaté. Vendredi, Maimouna Niang (-50 kg) s’est parée de bronze à l’issue de la dernière des épreuves de karaté en individuel. Fa-



Le karaté fait mieux qu’en 2019

Samedi, lors de la journée de clôture des joutes dans cette discipline martiale, l’équipe féminine du Sénégal (Maimouna Niang, Yacine Lô, Fatou Ndiaye, Aïssatou Simal) est allée jusqu’en finale. Les « Lionnes » ont raté de peu l’or en perdant cette finale devant les Égyptiennes. L’équipe du Sénégal s’est finalement contentée de la médaille d’argent.

Avec 2 médailles d’argent et 3 de bronze, le karaté sénégalais a fait mieux qu’en 2019 à Rabat où la moisson était constituée de 3 médailles de bronze. Au Ghana, le karaté sénégalais s’est classé 5e, derrière l’Égypte (10 or, 2 argent, 3 bronze), l’Algérie (3 or, 4 argent, 7 bronze), le Maroc (2 or, 4 argent, 4 bronze) et la Tunisie (1 or, 3 argent, 3 bronze).



La nageuse Oumy Diop et la lutteuse Safiétou Goudiaby bronzées



Oumy Diop a offert à la natation sénégalaise sa première médaille à ces Jeux africains. La jeune nageuse de 20 ans a terminé troisième en finale du 50 m papillon avec un bon chrono de 27’30, d’où sa place sur le podium africain. L’autre Sénégalais finaliste dimanche, c’est Matthieu Ousmane Faye. Mais ce Lion nageur s’est classé 7e au 200 men nage libre.

Oumy Diop s’était qualifiée en finale en 1’55″13. Samedi, en finale du 100 m nage libre en 9e position avec 59’06, rapporte le quotidien sportif « Stades ».



Ce lundi, trois nageurs sénégalais sont en lice. Matthieu Ousmane Sèye s’alignera au 400 nage libre, tandis que Steven Aimable et Oumy Diop feront le 100 m papillon et le 50 m dos.



Comme la nageuse Oumy Diop, la lutteuse Safiétou Goudiaby (62 kg) a décroché pour le Sénégal sa première médaille en lutte olympique.

Ce lundi, c’est au tour des lutteurs Omar Faye (57 kg) et Sylvio Diatta (65 kg) d’aller à la chasse aux médailles.