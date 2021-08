Mes vœux de succès chers lion.nes. qui nous représentez si fièrement. Je vous souhaite d’excellents jeux et des médailles autour des coups. Je suis fier de votre participation car vous êtes la preuve de la résilience, de la dignité et de la force mentale de notre peuple. En tant qu’équipes nationales paralympiques et membres des clubs handisports, vous êtes des miroirs de la grandeur humaine et du dépassement de nos limites.

