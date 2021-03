.



XALIMANEWS: L’apparition des nervis lors des violents affrontements au côté des forces de l’orde avait créé beaucoup de commentaires. Le maire de Mérmoz Sacré avait révélé dans un entretien accordé à la Rfm que la Direction du Parti avait recruté ces «gros bras» et qu’il disposait des preuves de ses accusations.

«Le Parti Socialiste prend à témoin l’opinion nationale et internationale et attire l’attention sur la gravité de certaines déclarations, notamment celles tenues, à travers la presse et les réseaux sociaux, par un ex militant du Parti, dont les propos portent à croire qu’il ne serait pas étranger aux actes de lâcheté perpétrés contre la Maison du Parti Léopold Sédar Senghor», avait répondu le Parti Socialiste dans un communiqué rendu public hier.

Mais Barthélemy Dias a frappé fort ce matin. Il rend public celui qu’il cite directement et qu’il accuse de recruteur dans cette affaire de nervis (voir photos ci-dessous).

«J’insiste, persiste et signe!!!

La direction du parti socialiste (PS) a cautionné le recrutement, l’armement et le déploiement de nervis qui ont occasionné la mort de citoyens sénégalais

Le PS a choisi d’être apprivoisé au nom d’une politique alimentaire au dessus des intérêts du peuple.

J’accuse Mr Ali Mané (maire de paoskoto, responsable politique et recruteur de nervis).

Je dénonce l’irresponsabilité de Mme Aminata Mbengue Ndiaye, à travers le torchon de communiqué pondu pour amuser le prince.

Où est l’auto saisine de Mr le procureur de la république ?

A bon entendeur….», a-t-il-balancé

PID/Vito