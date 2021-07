Les filles de l’Afrique Australe ont vécu un véritable calvaire face aux Pays-Bas lors de leur entrée en matière lors du tournoi féminin de football des Jeux Olypiques. Les Zambiennes ont reçu un véritable camouflet (10-3) de la part des footballeurs Bataves. Les vice-championnes du Monde et championnes d’Europe en titre, ont bâti leur retentissant succès sur des réalisations signées, Vivianne Miedema, auteure d’un quadruplé (9e, 15e, 29e, 59e), Lieke Martens, qui s’est offert un doublé (14e et 38e), les autres buts sont de Shanice van de Sanden (45e), Jill Roord (64e), Lineth Beerensteyn (75e) et Victoria Pelova (80e). Côté zambienne, la jeune capitaine Barbra Banda (21 ans) s’est illustrée en marquant seule les 3 buts de son équipe (19e, 82e et 83e).

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy