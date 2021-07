En seconde période, les Allemands réduisent le score par Nadiem Amiri (57e, 3-1) avant de voir rouge par Maximilian Arnold, ce qui ne leur empêche pas de marquer un second but par Ragnar Ache (83ème). Après s’être fait peur, le tenant sécurise son succès dans le temps additionnel par Paulinho (90+4, 4-2. Le Brésil a donc bien entamé de la meilleure façon possible son tournoi et fera face à la Côte d’Ivoire victorieuse de l’Arabie Saoudite (2-1), ce dimanche. L’Allemagne, elle, affrontera les Saoudiens.

