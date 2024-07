JO de Paris : Le Président Diomaye pointe du doigt « l’insupportable fléau » du racisme qui touche le sport mondial

XALIMANEWS- A la veille de la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques, le Sommet Sport pour le Développement Durable (S4SD) s’est ouvert jeudi au Palais du Louvre à Paris.

Aux côtés de dizaines de chefs d’État et de gouvernements, Bassirou Diomaye Faye, invité du Président Emmanuel Macron, a prononcé un discours en déplorant des inégalités entre les Etats et a, particulièrement insisté sur le racisme qui gagne du terrain dans le milieu du sport au niveau mondial.



« Je saisis l’occasion pour attirer l’attention de notre sommet sur le fléau insupportable du racisme et de la discrimination raciale qui continue de gangréner le sport dans un contexte de banalisation des discours haineux et xénophobes », a déclaré le Président Bassirou Diomaye Faye devant 500 participants.



Se disant particulièrement touché, il invite les acteurs à préserver les valeurs, en s’engageant à combattre le fléau. « Face au racisme et à la discrimination raciale, nous devons rester debout et intransigeants. C’est ainsi que nous pourrons mieux protéger les valeurs cardinales de l’Olympisme et célébrer ensemble sa magnifique devise : Citius, Altius, Fortius! » , a t-il ajouté.