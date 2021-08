Le Sprinteur italien succède ainsi à l’emblématique Usain Bolt, triple champion olympique en 2008, 2012 et 2016. Un honneur pour le principal intéressé. « C’est incroyable de succéder à Usain Bolt. J’avais regardé ses courses et je me disais « Whaou! » Je n’ai pas beaucoup dormi et je ne dormirai sûrement pas cette nuit. Je pense que j’aurai besoin de cinq ou six jours pour réaliser mais je suis très heureux. Je vais profiter et me plonger sur le relais 4x100m avec mes coéquipiers. » A laché plein d’émotion le nouveau roi du sprint olympique masculin.

