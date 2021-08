Vainqueur du 3000m Steeple, devant l’Américaine Courtney Frerichs et la Kényane Hyvin Kiyeng, Peruth Chemutai à offert à l’Ouganda sa troisième médaille lors des Jeux Olympiques de 2020, mais surtout la première médaille d’or de son pays depuis 2012. La grande favorite, la Kényane Beatrice Chepkoech, détentrice du record du monde et championne du monde en titre, a explosé et terminé 7e. Les Ethiopiennes Mekides Abebe et Zerfe Wondemagegn se classent 4e et 8e.

