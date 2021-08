Après avoir réussi l’exploit d’établir un nouveau record du monde de la catégorie du 200m junior dames lors des séries éliminatoires des JO Tokyo 2020, la Namibienne a réalisé un autre exploit et non des moindres, en arrivant à décrocher la deuxième place de la finale du 200m dames (21″81), coiffant sur le fil les autres favorites, l’Américaine Gabrielle Thomas (3e), Fraser-Pryce (4e) et Marie-Josée Ta Lou. Âgée de 18 ans, Christine Mboma, spécialiste du 400m, a du finalement se rabattre sur le sprint à cause des règlements concernant les athlètes hyperandrogènes.

