XALIMANEWS-Le double champion du monde de saut à la perche Sam Kendricks a dû déclarer forfait pour les Jeux Olympiques après avoir été testé positif au Covid-19. Un vrai coup dur pour le Perchiste americain. Trois membres de la délégation australienne ont d’ailleurs dû être placés à l’isolement car cas contacts du perchiste américain.

L’Américain Sam Kendricks, qui rêvait de remporter pour la première fois le titre olympique qui manque à son palmarès assez étoffé, va devoir déchanter car positif au covid-19. Le perchiste, médaillé de bronze au JO de Rio 2016, ne pourra pas participer au concours du saut à la perche qui débutera ce samedi dès 2h40 du matin. L’Américain était pourtant l’un des favoris à la médaille d’or face à Renaud Lavillenie et au Suédois Arnaud Duplantis, car avec un saut à 5,92m cette saison, l’ancien athlète de l’université du Mississippi avait signé la deuxième performance mondiale de l’année derrière le jeune prodige suédois de 21 ans, mais a égalité avec son compatriote Chris Nilsen et le champion olympique 2012 Renaud Lavillenie.

Selon Orangesports.fr, Sam Kendricks a été placé à l’isolement dans un hôtel de la ville, comme l’indique le règlement de l’organisation, le perchiste aurait également provoqué un sacré remous du côté d’une autre délégation, celle de l’Australie.

(1/3) The health and safety of our athletes, coaches and staff is our top priority. We are saddened to confirm that Sam Kendricks tested positive for COVID-19 and will not compete in the Olympic Games Tokyo 2020.