XALIMANEWS-La Fédération internationale d’équitation et le comité olympique suisse ont annoncé que le cheval Jet Set avait été euthanasié après une grave blessure aux Jeux olympiques de Tokyo, à rapporté RMC Sports.

Selon RMC Sports qui cite l’AFP, un cheval de l’équipe suisse a dû être euthanasié, après s’être blessé dans l’épreuve de cross du concours complet des Jeux Olympiques de Tokyo, d’après le comité olympique suisse. Le cheval, Jet Set, s’est déchiré gravement un ligament de la jambe avant droite à l’atterrissage d’un saut. « En raison de la gravité de la blessure et de la douleur qu’elle a causée, le cheval a dû être euthanasié peu de temps après », précise le communiqué du comité.

Le cavalier Robin Godel n’a pas été blessé dans l’accident. L’équipe suisse précise que « malgré le tragique accident, (elle) a décidé de participer au concours final de saut » lundi. Godel sera remplacée par Eveline Bodenmüller, qui montera Violaine de la Brasserie, aurait annoncé le texte.

« C’est le cœur très lourd que j’ai l’immense regret de vous annoncer le départ bien trop précipité de mon cher Jet Set, suite à une rupture de ligament sur le cross ici à Tokyo, écrit sur Instagram le cavalier suisse Robin Godel. Dans une galopade à seulement quelques sauts de l’arrivée, la blessure nous a contraints à le laisser s’en aller. Jet était un cheval hors du commun et une fois de plus, il était en train de réaliser un cross magnifique. Il est parti sur ce qu’il aimait le plus faire: galoper et survoler les obstacles. Je vous remercie tous pour votre soutien et en suis profondément touché. »

It is with great sadness that we announce that the Swiss horse Jet Set, ridden by Robin Godel has had to be euthanised after pulling up extremely lame on the Sea Forest Cross Country Course during the Equestrian Eventing at the Tokyo 2020 Olympic Games on 1 August 2021. pic.twitter.com/B5hUZv2Pux — The FEI (@FEI_Global) August 1, 2021

« Le cheval a reçu des soins vétérinaires immédiats et, après une évaluation initiale, a été transféré par ambulance à cheval à la clinique vétérinaire sur place, indique la Fédération internationale d’équitation en présentant ses condoléances à Robin Godel, à l’équipe suisse et à tous ceux en lien avec Jet Set. Malheureusement, les échographies ont révélé une rupture irréparable du ligament du membre inférieur droit, juste au-dessus du sabot, et par humanité et avec l’accord des propriétaires et de l’athlète, la décision a été prise d’euthanasier le cheval. Conformément au règlement vétérinaire de la FEI, des échantillons ont déjà été prélevés sur le cheval et une autopsie sera effectuée. »