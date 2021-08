La finale va opposer 2 anciens champions olympiques, le Brésil, le Tenant à l’Espagne champion en 1992, chez elle aussi. Ces 2 formations voudront accrocher un deuxième titre à leur tableau de chasse. Les Canarinhas, disputeront leur 3ème finale d’affilée après 2012 et 2016, quand aux Espagnols, ils avaient perdu en finale en 2000, face au Cameroun de Patrick Mboma et Samuel Eto’o Fils. Qui des 2, entre Le représentant sud-americain et celui européen, va s’offrir son second titre olympique.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy