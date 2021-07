Les Pharaons Olympiques n’ont pas confirmé les belles promesses, nées du match face aux Iberiques, lors de leur entrée initiale dans le tournoi olympique du football masculin. Ce dimanche, face aux Alcbicelestes, les Égyptiens ont du courber l’échine. Après une première période sans grands éclats, la partie se debrida lors du second acte, avec un but des argentins, intervenu à la 52e minute, des œuvres de Facundo Medina (1-0). Dos au mur, avec un nul et une défaite, l’Égypte doit batailler contre l’Australie lors de la dernière journée du groupe C, pour gagner le droit de passer au tour suivant.

