Concernant les Ivoiriens, la déception est grande. Après avoir bouté le vice-champion olympique, l’Allemagne, de la qualification pour les quarts, ils voulaient inclure les Iberiques dans leur tableau de chasse. Après une bonne entame ponctuée d’un but assez matinal de Bailly sur corner (10e, 0-1), les Africains manquent d’autres opportunités dans la foulée, avant de concéder l’égalisation espagnole par Olmo (30e, 1-1). En seconde période, la partie se solda par des occasions de part et d’autre, et la Côte d’Ivoire croyait aller au Paradis après avoir inscrit un deuxième but au tout début du temps additionnel, sur un tir devié de Gradel (90+1, 1-2). Mais ô surprise, l’Espagne recolle au score 2 minutes plus tard, par Mir (90+3, 2-2). Ce match est devenu fou. Il fallait recourir aux prolongations et dans ces exercices, c’est la Roja, plus sereine qui ajoute 3 autres buts, pour le 5-2. Les Ivoiriens peuvent nourrir des regrets, tellement ils avaient la qualification en poche.

