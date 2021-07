La judokate française a vécu une mésaventure lors de la finale des moins de 57 kilos. Face à la Kosovare Novar Gjakova médaillée de bronze mondiale et européenne cette année, contre qui elle avait gagné et perdu, Sarah Léonie Cysique à en effet plongé la tête en avant, se faisant d’ailleurs mal au niveau du coup, et l’arbitre à estimé que ce geste la mettait en danger et ne correspondait pas aux règles du judo, et l’a donc disqualifiée. Le tout après 2’45 minutes de combat.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy