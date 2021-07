XALIMANEWS-Claudiu Pusa, le coach de Martyna Trajdos, a été sanctionné par la fédération internationale de judo pour avoir asséné deux gifles de motivation à sa judoka, avec son accord, avant l’un de ses combats aux Jeux olympiques 2021, à rapporté RMC Sport.

Pour rappel, Claudiu Pusa avait empoigné la judoka allemande avec virulence, avant de lui porter 2 gifles de motivation. Un rituel convenu entre l’athlète et son entraineur qui n’a visiblement pas plu à la Fédération internationale de judo.

D’après RMC Sport, l’IJF a annoncé ce mercredi avoir adressé un « avertissement officiel » à l’entraîneur allemand. « Le judo est un sport éducatif et tant que tel, il ne peut tolérer un comportement pareil, qui va à l’encontre du code moral de la discipline« , a expliqué un communiqué.

The IJF addressed a serious official warning towards the German coach, concerning the bad behaviour he showed during the competition. Judo is an educational sport and as such cannot tolerate such behaviour, which goes against the judo moral code. #respect