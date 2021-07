La Chinoise Qian Yang, en remportant ce samedi le concours de tir à la carabine 10m, est devenue la première championne olympique de cette journée, permettant à son pays d’être la première nation à remporter la première medaille d’or des JO 2020. Dans le sillage du sacre de Yang, la Chine s’est distinguée raflant d’autres médailles pour occuper, seule, la tête du classement des médailles, avec 3 or et 1 bronze. Ses suivants, sont l’Italie (1 or et 1 argent) et le Japon (1 or et 1 argent).

XALIMANEWS-Après avoir remporté la première médaille des Jeux Olympiques Tokyo 2020 par l’intermédiaire de Qian Yang, vainqueur de tir à la carabine de 10m, la Chine mène pour le moment la danse au tableau des médailles (3 or et 1 bronze) devant l’Italie et le Japon (avec chacun 1 or et 1 argent).

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy