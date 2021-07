Le nageur americain Caeleb Dressel l’une des grandes stars de ces Jeux Olympiques, a fait honneur à son rang ce jeudi en finale du 100m nage libre, l’épreuve reine de la natation. Après avoir réalisé que le 2eme chronomètre des demi-finales, derrière le Russe Kliment Kolesnikov, l’Américain a remis les pendules à l’heure lors de la finale. A l’arrivée, c’est un nouveau record olympique pour la star mondiale de la natation (47.02) et une médaille d’or. La course fut très rapide et il fallait être expéditive pour espérer faire partie du podium car il s’agissait de la finale olympique du 100m la plus rapide de l’histoire.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy