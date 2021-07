Après avoir évoqué ce lundi, n »avoir pas vu le drapeau indiquant le moment d’effectuer son demi-tour, le natif d’Annecy a cette livré plus de détails. « J’ai été ébloui par les spots parce que j’ai un petit problème aux yeux depuis un an. J’ai une déformation de la cornée. On a diagnostiqué un kératocône. Une déformation de la cornée. Ce qui fait que ma vue baisse au fil des années. J’ai des allergies, je me gratte les yeux en permanence, du coup ma cornée se déforme. Parfois ça m’éblouit, je ne vois pas très bien. Il y a eu les vagues aussi, quand je suis passé proche du mur. Je n’ai pas vu les drapeaux et je me suis pris la tête la première dans le mur. » A détaillé le français.

