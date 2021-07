L’équipe masculine brésilienne de volleyball a réussi à combler un retard de deux manches pour venir à bout de sa rivale argentine, lundi soir, à Tokyo, et l’emporter 3-2 (19-25, 21-25, 25-16, 25-21 et 16-14). Cette partie qui a duré plus de 2 heures et demie, aura prouvé que les champions olympiques et premiers au classement mondial, même ébranlés, restent impitoyables et comptent conserver leur couronne.

