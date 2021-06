Pour rappel, Joe Lara avait incarné Tarzan sans la série du même nom en 1996 et 1997. Il avait débuté sa carrière au cinéma en 1988 dans le film « Night wars » et avait tourné un an plus tard dans le film « Tarzan in Manhattan ». En 1996, il endosse à nouveau le rôle de Tarzan dans le film « Les aventures fantastiques de Tarzan ». Sa filmographie comprend aussi « Opération Delta force », « Conan » ou « Death game ». Il s’était retiré des plateaux en 2002 pour se consacrer à la musique. Joe Lara avait commencé sa carrière comme mannequin en travaillant pour Pierre Cardin, Armani ou Versace.

