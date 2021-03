Au terme, le juge a le loisir de l’entendre, l’inculper le placer sous mandat de dépôt ou au mieux des cas l’inculper et le placer sous contrôle judiciaire. Le cas échéant, Mamadou Seck poursuivra alors son instruction pour déboucher sur une ordonnance de renvoi devant une juridiction ou de non-lieu. Quoi qu’il en soit, précise le journal L’As, Ousmane Sonko a recruté dix ténors du barreau pour le défendre. Il s’agit entre autres de Me Massokhna Kane, Me Ciré Clédor Ly, Me Cheikh Khoureyssi Bâ, Me Demba Ciré Bathily, Me Youssoupha Camara, Me Joseph Etienne Ndione, Me Mouhamadou Bamba Cissé, Me Ousseynou Ngom, Me Ndoumbé Wane et de Me Djiby Diagne.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy