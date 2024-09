Journée de don de sang organisée par l’Amicale du contingent 2014/3 en partenariat avec Goalkeeper Academy ce samedi 7 septembre au Bataillon des Sports (ASFA)

Le samedi 7 septembre 2024, une journée de don de sang sera organisée au Bataillon des Sports (ASFA) à partir de 9 heures, dans l’enceinte du Camp Leclerc à Liberté 6. Cet événement est mis en place par le contingent 2014/3, en collaboration avec la Goalkeeper Academie, une école dédiée à la formation de gardiens de buts en handball.

L’objectif principal de cette journée est de promouvoir la solidarité et de sensibiliser à l’importance du don de sang, un acte qui peut sauver des vies. L’initiateur de l’événement souligne que chaque don, aussi modeste soit-il, peut faire une différence significative et permettre de venir en aide à ceux qui en ont besoin dans des situations d’urgence. Cette initiative humanitaire constitue un geste de solidarité qui, au-delà de l’aspect médical, s’inscrit dans un élan de soutien communautaire.

La Goalkeeper Academie, partenaire de l’événement, est une structure réputée dans le domaine de la formation des gardiens de but de handball au Sénégal. Dirigée par des figures emblématiques du sport, l’école est encadrée par Mamadou Koulibaly, actuel gardien de but de l’équipe de l’ASFA, championne du Sénégal 2024, Dianké Sané, ancienne gardienne internationale du Sénégal, Rama Faye, ex-gardienne de but du Golf Handball Club et Seydina Mandione Cissé ex dernier rempart de l’US Gorée. Ces professionnels, forts de leurs expériences et de leurs succès sportifs, accompagnés d’autres homologues, veillent à transmettre leur savoir-faire aux nouvelles générations de gardiens, contribuant ainsi au rayonnement du handball sénégalais.

Cette journée de don de sang est donc l’occasion de rassembler les citoyens autour d’une cause noble et d’encourager la population à participer à cet effort collectif, tout en renforçant les liens entre la communauté sportive et la société.