Pour la circonstance, l’inspection de l’Education et de la Formation de Linguère a pris une décision et pas des moindres. « Dans le cadre de la célébration de la journée nationale de l’élevage à Dahra le vendredi 26 novembre 2021, tous les chefs d’établissement du préscolaire, de l’élémentaire, du moyen et du secondaire, sont priés de mettre à disposition leurs salles de classes et toilettes, pour accueillir les invités du ministère de l’Elevage », rapporte le communiqué daté du 18 novembre 2021.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy