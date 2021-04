Aujourd’hui, plus que jamais, les auteurs sénégalais doivent davantage à mon humble avis, plus s’orienter vers le digital pour multiplier leurs chances quant aux ventes de leurs livres, ceci en donnant également plus de valeur au papier. Face à ce fort progrès du digital dans les ventes des ouvrages, ce projet devrait être adopté par tous. En effet, une forte présence des œuvres des auteurs sénégalais dans le digital, fera de cette industrie du livre, un secteur de toutes les convoitises du fait de la qualité, du professionnalisme et du savoir faire de ces auteurs, qui retrouvent la muse dans ce Sénégal des profondeurs.

En effet, au Sénégal, le livre est encore plus plongé au cœur des activités éducatives car étant une source intarissable. Le savoir est partout me dirait-on, mais est plus dans le livre dirais-je. Lire, savoir, savoir lire, le tout repose dans la capacité de l’auteur à écrire une œuvre qui derrière les lignes, enseigne, réjouit, plonge le monde dans un autre univers. Au Sénégal aujourd’hui, l’industrie du livre connait d’énormes progrès : les auteurs fusent de partout, des maisons d’éditions naissent encore, des bibliothèques sont équipées, l’état est en train d’y jouer sa partition pour redorer davantage le blason, ceci malgré la baisse de l’achat des livres, l’absence des élèves dans les bibliothèques et surtout la digitalisation des œuvres…

