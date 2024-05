Journée mondiale du thé : Les 10 bienfaits d’un liquide adulé

XALIMANEWS- Ce 21 mai célèbre la journée mondiale du thé. Un liquide précieux dans notre quotidien. Les amateurs ne diront pas le contraire. En ce jour spécial pour toutes ces personnes à travers le monde, Xalima est allé à la découverte des mystères de la deuxième boisson la plus consommée dans le monde après l’eau. Vert, blanc ou noir, les bienfaits du thé pour la santé sont nombreux, selon les études rapportées par Passport Santé.

Il préviendrait certains cancers

Le thé contient un polyphénol qui pourrait contrer les cellules cancéreuses. Une consommation de 3-4 tasses par jour de thé vert réduirait le risque de cancers digestifs de 60 %, du poumon de 20 %, du cancer du sein de 40 %, et de celui de la prostate de 50 %.

Il aide à garder la ligne

Sans faire maigrir, le thé permet de garder la ligne, en particulier le thé vert, réputé pour ses vertus drainantes et détoxifiantes. Son effet brûle-graisses serait dû à la caféine qui augmenterait les dépenses de l’organisme, et aux catéchines (flavonoïdes) qui favoriseraient la combustion des cellules graisseuses.

Il contribue à bien vieillir

Le thé blanc, noir ou vert contient des antioxydants qui luttent contre les radicaux libres, responsables du vieillissement prématuré des cellules de l’organisme. Les antioxydants permettent de prévenir certaines maladies chroniques et de manière générale, de maintenir l’organisme en bonne santé, plus longtemps.

Il réduit le risque d’accident cardiovasculaire

Des études tendent à montrer l’effet préventif du thé sur les maladies cardiovasculaires comme l’AVC. La consommation de deux à trois tasses de thé vert par jour ferait baisser de 14 % le risque d’avoir un accident vasculaire cérébral.

Il aide à bien faire fonctionner le cerveau

La mémoire et l’attention seraient stimulées 30 à 60 minutes après avoir bu une tasse de thé vert ou noir. Le thé a de nombreux bénéfices sur l’activité cérébrale (concentration, vivacité, etc), qui ont pu être mesurés et prouvés grâce à un électroencéphalogramme.

Il n’empêche pas de dormir

Contrairement au café, le thé n’empêche pas de dormir, à condition d’être bu au moins 2 heures avant le coucher et en quantités raisonnables (pas plus de 2 à 4 tasses par jour). Il renferme de la théine, molécule similaire à la caféine, mais il n’en contient que 30 mg par tasse contre 135 mg pour le café.

Il contient des antioxydants

Le thé contient trois principales familles d’antioxydants les catéchines, les théaflavines et les théarubigines. Il y aurait dans une tasse de thé vert jusqu’à 400 mg de polyphénols. Grâce à ces composés, le thé est considéré comme la boisson à la plus forte activité antioxydante, deux tasses représenteraient ainsi l’équivalent de sept verres de jus d’orange.

Il lutte contre le diabète

Le thé vert permettrait de prévenir le diabète de type 2 en réduisant les pics de glycémie. Un de ses composants, l’épigallocatéchine 3 gallate (EGCG), peut jouer un rôle important dans la réduction des pics de glycémie. Le thé noir a des propriétés presque équivalentes bien qu’il soit légèrement moins concentré en polyphénols.

Il diminue le stress

Le thé contient de la L-théanine, un acide aminé utilisé par l’organisme pour libérer certains neurotransmetteurs. Elle augmente ainsi le taux de dopamine (hormone du bonheur) et régule l’état émotionnel, ce qui permet de diminuer le stress et d’accroître la bonne humeur.

Il éduque le palais

Il existe plusieurs variétés de thé : thé vert, thé blanc et thé noir. Pour le thé vert, environ 1 500 sortes de thés provenant en grande partie de Taiwan, de Chine et du Japon sont proposés à la vente. Son mode de dégustation (nature, sucré, chaud, glacé) et son temps d’infusion en font tout un art… gustatif.