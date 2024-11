Journée nationale des Daara: Le ministre Moustapha Guirassy, en visite chez des religieux

XALIMANEWS: Le ministre de l’Education nationale, Moustapha Mamba Guirassy a effectué, dimanche des visites de courtoisies auprès de personnalités religieuses du pays en vue notamment de présenter les contenus de la journée nationale des Daara, célébrée le 28 novembre de Chaque année depuis trois ans au Sénégal.

Moustapha Mamba Guirassy a été ainsi à Tivaouane et à Kaolack où il a évoqué avec ses hôtes la place de l’enseignement arabo-islamique traditionnel, communément appelé daara au Sénégal, dans la nouvelle société éducative que son département compte mettre en place.

Lors de cette journée nationale prévue le 28 novembre prochain, deux panels seront organisés sur les thèmes : ”Quelles stratégies pour l’intégration des daara dans le Système éducatif’” et ”l’apport des érudits sénégalais dans le rayonnement de l’enseignement du Coran”, a annoncé le ministre au sortir d’une rencontre avec le khalife de Médina Baye, à Kaolack, Cheikh Mouhamadoul Mahi Niass.

Cet évènement, à sa troisième édition, sera présidé par le chef de l’Etat Bassirou Diomaye Faye, au Dakar Aréna, à Diamniadio.

“La tenue de cette troisième édition sans la présence et la bénédiction des khalifes, n’aurait aucun sens. Parce que, l’objectif du chef de l’Etat, c’est de magnifier cette communion, la grandeur des foyers religieux et leur impact sur la société”, a insisté le ministre de l’Education nationale, organisateur de cet évènement.

“Il est juste clair et évident qu’on ne peut pas parler d’éducation sans cette forme de spiritualité qui manque aujourd’hui à beaucoup d’autres systèmes dans le monde. Nous savons qu’il y a le corps, l’intellect, mais nous savons aussi que l’âme est importante et elle est à éduquer” a dit M. Guirassy en faisant allusion à l’offre éducative arabo-islamique.

”Nous avons la chance, au Sénégal, d’avoir un patrimoine, une expérience de savoir-faire qui transforment et qui donnent des résultats extraordinaires”, a-t-il poursuivi.

”Nous avons vu que tous ceux qui sont passés par les +daaras+, sans même repasser par le système dit classique, ont le comportement qu’il faut : le civisme, le patriotisme et les valeurs qu’on attend d’un être humain dans une société”, a encore magnifié le ministre, en citant des figures intellectuelles emblématiques du pays comme l’historien et anthropologue Cheikh Anta Diop et l’ancien directeur général de l’Unesco, Amadou Mahtar Mbow ayant séjournés dans les daaras

De son avis, pour que le système éducatif soit plus performant, “il gagnerait tout simplement à s’appuyer sur ce socle naturel qu’offre le système traditionnel”, donnant l’exemple de sortants des écoles coraniques qui “font des merveilles une fois connectés au système classique”.

”Si les nouvelles autorités prennent conscience de l’importance du rôle fondamental des +daaras+ et des foyers religieux dans l’éducation des citoyens, nous ne pouvons que nous en réjouir et saluer leur démarche inclusive”, a dit Cheikh Mouhamadoul Mahi Niass.

Selon le khalife de Médina Baye, “le Sénégal est un seul peuple, donc toute démarche allant dans le sens de promouvoir l’égalité des citoyens est à magnifier”.