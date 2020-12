XALIMANEWS : La période d’inscription aux journées Québec Sénégal a été prolongée jusqu’au 30 décembre. Les candidats à l’émigration légale ont donc encore quelques jours pour créer leur compte, compléter leur profil et postuler aux offres d’emploi qui les intéressent. Les Journées Québec Sénégal s’adressent aux personnes citoyennes et résidentes du Sénégal, et qui sont en mesure d’être présentes au Sénégal pendant la période d’entretiens. Si vous souhaitez travailler au Québec dans le secteur des technologies de l’information et des communications ou le secteur manufacturier? Participez aux Journées Québec Sénégal! Voici les étapes à suivre : 1. Accédez à la plateforme d’inscription : https://inscription.journeesquebec.gouv.qc.ca/Account/Login/Register 2. Créer votre compte et compléter votre profil 3. Inscrivez-vous aux Journées Québec Sénégal 4. Postulez aux offres d’emploi selon votre profil Les Journées Québec Sénégal ont lieu du 25 au 29 janvier 2021.

