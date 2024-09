‘’Jub-Jubal-Jubanti’’ n’a pas sa place sur les documents administratifs », Abdoul Mbaye

XALIMANEWS: L’ancien Premier ministre Abdoul Mbaye a dénoncé le slogan du Parti Pastef sur les documents administratifs, comme révélé par Le Quotidien. Sur le réseau social X, le leader du parti politique Act a indiqué que la mention «Jub-Jubal- Jubanti» n’a pas sa place sur les documents. «J’ai dénoncé en son temps le ‘’beige et marron’’ envahissant les logos et le bien public. Il faut aussi rappeler aujourd’hui que le ‘’Jub-Jubal-Jubanti’’ n’a pas sa place sur les documents administratifs. Respectons la République, la Patrie et la diversité de notre Nation», a écrit Abdoul Mbaye.