Jub Jubbal Jubanti : le Ministère des Sports réorganise le versement des primes, qui se fait directement à partir du Trésor Public

Le ministre des Sports, Khady Gaye Diène, a annoncé une réforme majeure des paiements au sein de son département. Les primes sont désormais versées directement aux bénéficiaires via le Trésor public, éliminant les transactions en espèces. Cette mesure, accueillie favorablement par les joueurs de football, s’inscrit dans le cadre du projet « Jub Jubbal Jubanti », visant à moderniser et sécuriser la gestion des fonds publics.

« Auparavant, les paiements dans ce département se faisaient sous forme de déplacements avec des espèces sonnantes et trébuchantes. J’ai donc proposé que désormais, le versement des primes se fasse directement à partir du Trésor public. Pour le football, cela ne posait aucun problème. Dès qu’on leur a expliqué, tous les joueurs ont fourni leurs numéros de compte, et les virements sont désormais effectués directement depuis le Trésor public. L’argent ne passe plus par nos services« , a déclaré Khady Gaye Diène. Cette initiative s’inscrit dans le cadre du projet « Jub Jubbal Jubanti ».