Au classement général par médailles, le Sénégal est devant (16 médailles, 4 or, 5 argent et 7 bronze), suivi de la Côte d’Ivoire (6 médailles, 3 or, 1 argent, 2 bronze) et le Maroc qui ferme le podium (6 médailles, 2 or, 1 argent et 3 bronze).

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy