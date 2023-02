Proche de Léopold Sédar Senghor, premier président Sénégalais, celui-ci lui demande, en 1972, d’organiser et d’animer une soirée de gala. Cet événement marquera le début d’une longue relation amicale et musicale avec un grand nom de la musique sénégalaise, le virtuose Doudou Ndiaye Rose, percussionniste classé, en 2006, «?Trésor humain vivant?» par l’Unesco. Doudou lui propose de l’accompagner, avec ses enfants, dans l’exécution d’un chant dédié à la Vierge Marie «?Simieno Mariama?». Pendant plus de 35 ans, les deux hommes, Julien le catholique et Doudou le musulman, jouent ensemble constituant ainsi des symboles vivant du dialogue islamo-chrétien. En 1996, les deux hommes enregistrent «?Jamm?» (La paix en wolof) un titre qui a connu un grand succès au Sénégal et qui est maintenant utilisé comme générique du journal dans certains médias.

XALIMANEWS: De Ziguinchor où il est né le 08 février 1931, Julien Jouga jusqu’à Dakar où il a rendu l’âme, le 23 décembre 2001, Julien Jouga, premier Africain élu au Bureau mondial du chant choral au sein de la Fédération internationale de la chorale, a beaucoup contribué de la plus belle des manières à souder les liens islamo-chrétiens. Connu pour ses compositions en langues locales sénégalaises, le neveu de Mgr Joseph Faye, premier préfet apostolique de l’Église de Ziguinchor, a grandi dans une famille catholique pratiquante. JulienJouga a aussi marqué les esprits comme acteur du dialogue islamo-chrétien. Il intègre, en 1950 la chorale St-Joseph de Médina, à Dakar, qu’il dirigera jusqu’à sa mort en 2001. Xalima est revenu sur son amitié avec le célèbre griot et tambour-major Doudou Ndiaye Rose et son hommage rendu à Cheikh Ahmeth Tidjane Chérif (fondateur de la confrérie Tidjane). Grand homme paix, Julien Jouga inspire aujourd’hui beaucoup de jeunes chrétiens et musulmans, engagés pour le dialogue islamo-chrétien

