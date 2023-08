Chaque fois que nous pensons que le Sénégal a atteint le fond, Mr Macky Sall nous prouve qu’il est capable de le descendre bien plus bas encore, et cela tant qu’il n’a pas fini d’exorciser sa trouille d’un adversaire tel que Ousmane Sonko, tant qu’il a encore besoin de se donner une illusion de puissance en l’absence du courage qui lui fait cruellement défaut.

Les conséquences de cette trouille de Mr Macky Sall à l’endroit de Ousmane Sonko ont plongé le Sénégal dans le chaos, ont fait de notre pays la risée du monde entier, ont transformé nos institutions en réservoirs de conspirateurs, ont fait de la plupart de nos hauts fonctionnaires des mercenaires, ont transformé notre économie en fromage gruyère pourri, ont fait de nos prisons des camps de concentration pour citoyens honnêtes, ont fait de nos textes de loi du papier toilette, ont transformé le palais de la république en lieu de convergence des renégats.

Si on doit énumérer tous les actes et les conséquences de la panique de Mr Macky Sall envers Ousmane Sonko, de son incapacité à poser un quelconque acte de courage, une centaine de pages ne suffiraient pas. Parmi les actes de bassesse anti Ousmane Sonko et les conséquences de la trouille de Mr Macky Sall envers lui :

1° Radiation de Ousmane Sonko de la fonction publique en Aout 2016. Fonctionnaire émérite et intègre, mais coupable d’être de plus en plus populaire et de trop dénoncer la mal gouvernance.

2° Mise au frigo depuis 2016 de tous les fonctionnaires liés de près ou de loin à Ousmane Sonko et au Pastef

3° Radiation de la gendarmerie d’un capitaine pour le sanctionner de ne pas avoir pris une part active dans le complot ignoble orchestré par l’ami de Macky Sall, le sieur Mamour Diallo, contre Ousmane Sonko

4° Instauration de l’usage de balles réelles contre tout manifestant souteneur ou soupçonné de soutenir Ousmane Sonko

5° Apparition de milices de rang supérieur aux FDS, avec permis de tuer tout manifestant souteneur ou soupçonné de soutenir Ousmane Sonko

6° Assassinat par les milices de l’APR et les nervis infiltrés au sein des FDS de 56 jeunes citoyens innocents et désarmés, souteneurs ou présumés souteneurs de Ousmane Sonko. Presque tous tués à balles réelles tirées en pleine tête ou en pleine poitrine. Parmi les victimes : 4 en Juillet 2023 – 29 en Juin 2023 – 3 en Mai 2023 – 2 en Mars 2023 – 4 en Juin 2022 – 14 en Mars 2021. Interdiction de toute forme d’enquête puisque inutile car les meurtriers sont connus et visibles dans les vidéos, les commanditaires quant à eux ne faisant aucun doute.

7° Record mondial du nombre de détenus politiques et de détenus d’opinion. Près de 1500 citoyens emprisonnés de Mars 2021 à Juillet 2023, tous innocents des délits ou crimes qui leurs sont collés, ayant pour seul tort de soutenir ou d’être soupçonnés de soutenir Ousmane Sonko

8° Légalisation de la torture de citoyens, à mort pour certains, s’ils sont souteneurs ou soupçonnés de soutenir Ousmane Sonko

9° Arrestations sans aucun motif sérieux et emprisonnements de maires élus, en violation de toutes les règles de droit et de démocratie, des maires dont le seul tort est d’être membres du parti de Ousmane Sonko, d’avoir laminé la coalition de bandits de l’APR/BBY. Ces emprisonnements étant aussi une façon de cracher sur les populations qui ont élus ces maires

10° Arrestations sans aucun motif sérieux et emprisonnements de députés élus, en violation de toutes les règles de droit et de démocratie, des députés dont le seul tort est d’être membres du parti de Ousmane Sonko, d’avoir laminé la coalition de bandits de l’APR/BBY. Ces emprisonnements étant aussi une façon de cracher sur les populations qui ont élus ces députés.

11° Fomentation probable d’un attentat contre un bus Tata ayant causé la mort atroce de 2 innocents, dans le but de coller cet acte au parti Pastef ou à des sympathisants de Ousmane Sonko. L’attentat semble avoir été aussi mal ficelé que le complot de viol

12° Record mondial du nombre de journalistes arrêtés et/ou emprisonnés dans une même période, dont 3 arrestations pour un seul et même journaliste, le sieur Pape Alé Niang, en moins d’une année. Des journalistes dont le seul tort est de révéler des complots d’état, de parler des tueries, d’être soupçonné souteneurs de Ousmane Sonko

13° Inauguration et systématisation des coupures du réseau internet mobile et des réseaux sociaux en périodes de manifestations pour empêcher la diffusion des meurtres et des exactions contre les citoyens souteneurs ou soupçonnés de soutenir Ousmane Sonko

14° Inauguration et systématisation des fermetures de télévision appartenant à tout groupe de presse non corruptible, qui communique sur les tueries et les exactions perpétrées par les milices de l’APR/BBY sur les citoyens souteneurs ou soupçonnés de soutenir Ousmane Sonko

15° Instauration de primes à la conspiration judiciaire contre Ousmane Sonko, à l’appel au meurtre de Ousmane Sonko, aux insultes contre Ousmane Sonko.

16° Instauration de la règle de limogeage / remplacement de tout Ministre, DG, PCA qui travaille au lieu de s’attaquer à Ousmane Sonko et à ses soutiens

17° Perte de toute crédibilité du Conseil Constitutionnel contraint de se rendre ridicule lorsqu’il faut évincer Ousmane Sonko ou sa liste de titulaires

18° Perte de toute crédibilité de la justice sénégalaise à force de lui faire organiser des parodies judiciaires contre Ousmane Sonko et contre tout citoyen soupçonné lui être proche

19° Interdiction de rassemblement ou de conférence de presse du parti populaire de Ousmane Sonko, ou de toute coalition à laquelle Ousmane Sonko fait partie

20° Blocus criminel de toute une région du Sénégal dans le seul but de sanctionner sa population pour avoir apporté protection et soutien indéfectible à Ousmane Sonko

21° Séquestration illégale de Ousmane Sonko à son domicile pendant des semaines parce ce que trop populaire partout où il passe.

22° Ridiculisation du Sénégal en Occident et dans les instances internationales, à force de vouloir risquer un 3ème mandat, de justifier par des inepties les tueries de pastéfiens et violations de libertés

23° L’abandon des programmes de développement au profit des programmes anti Ousmane Sonko, avec pour conséquence le saccage de tous les segments de l’économie nationale, le virage au rouge de tous les indices de développement, le triplement du chômage, ….

24° Un recul démocratique de 63 ans pour revenir à l’époque révolue de la dissolution de parti politique lorsqu’il s’agit du parti de Ousmane Sonko

25° Le bannissement de tout écrit ou de toute évocation du nom de Ousmane Sonko dans les médias publics (RTS – Le Soleil – etc..)

Et on peut continuer ainsi sur des centaines de pages pour énumérer les actes posés par Mr Macky Sall, qui ne gouverne plus depuis la montée en puissance de Ousmane Sonko. Mr Macky Sall a la frousse de ce qui va lui arriver après 2024, à son épouse, à sa famille et à sa belle-famille, pour les crimes et actes de mal gouvernance se comptant en centaines.

De mémoire d’homme, jamais un pays n’a enregistré autant de reculs dans tous les segments de la société, jamais autant de sang n’a été versé, jamais des libertés n’ont été autant bafouées, jamais une république n’a été autant clochardisée, simplement à cause de la trouille de son dirigeant vis-à-vis d’un opposant politique.

De mémoire d’homme, jamais un être humain n’a montré autant de trouille vis-à-vis d’un autre être humain, malgré tous les moyens dont il dispose alors que l’autre n’en dispose d’aucun.

Mr Macky Sall s’est transformé en dictateur à cause de la trouille que lui suscite Ousmane Sonko. Il n’en a pas fini d’enfoncer le Sénégal dans un chaos plus profond, tant que Ousmane Sonko sera en vie. D’ailleurs un de ses mercenaires nous a appris qu’exterminer 90% des sénégalais serait même une option s’il fallait en arriver là pour mettre Ousmane Sonko hors d’état de nuire. Attendons-nous donc à bien plus de sang versé, à bien plus d’arrestations arbitraires, à bien plus d’actes de désespoir d’un homme dénué de courage, un homme qui comme les témoins nous l’ont rapporté, avait versé de chaudes larmes auprès de Serigne Bara rien qu’à l’idée de pouvoir faire une journée de prison.

Malgré tous les actes liberticides et désespérés du dictateur Macky Sall, tout indique qu’il suffit à Ousmane Sonko de rester en vie d’ici aux élections de Février 2024 pour être celui qui en déterminera l’issue, soit en tant que candidat qui opèrera une razzia, soit en tant que souteneur d’un pastéfien qui opérera cette razzia. Cependant, dans quel état Mr Macky Sall va laisser le Sénégal en Février 2024 ? Ousmane Sonko sera-t-il laissé en vie ?

Boubacar SALL

E-mail : [email protected]