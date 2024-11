Justice: L’APR exige la libération de Moustapha Diakhaté et Adama Gaye

XALIMANEWS: “Le Secrétariat Exécutif National de l’APR, condamne avec fermeté les arrestations arbitraires du journaliste Adama Gaye et de Moustapha Diakhaté pour des motifs fallacieux.

Le SEN de l’APR demande au pouvoir en place, qui a obtenu du peuple sénégalais, une majorité, de travailler à satisfaire les besoins urgentes des populations aujourd’hui dans un désarroi total.

Au lieu de concentrer toute son énergie à vouloir installer une dictature qui ne dit pas son nom, les nouvelles autorités doivent comprendre que les sénégalais tiennent à la démocratie, à la liberté d’opinion et d’expression et feront fassent à toute tentative totalitariste.

Enfin le SEN exige la libération immédiate et sans condition de Adama Gaye et Moustapha Diakhaté qui viennent ainsi allonger la liste déjà longue des otages politiques”, lit on dans le document parvenu à Xalima.