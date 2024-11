Justice : le journaliste Adama Gaye annonce sa convocation à la DIC

XALIMANEWS-Adama Gaye, journaliste et auteur, annonce sa convocation à la Division des investigations criminelles (DIC) du Sénégal à 16h, sans en connaître la raison.

Dans un appel de solidarité posté sur ses plateformes digitales, il invite la population, les acteurs diplomatiques, religieux et médiatiques à diffuser largement cette information, soulignant l’importance de la transparence et de la vigilance face à cette situation.

« Je suis CONVOQUÉ À LA DIC. Sénégalaises et Sénégalais, à la communauté diplomatique et à la communauté religieuse, aux organes de presse.

Je suis convoqué à 16h à la Division des investigations criminelles. Partagez l’information pour que nul n’en ignore.

Partagez le plus largement possible ! On ne m’a pas donné la raison de cette convocation. » Peut-on lire.