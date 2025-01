Justice : Liberté provisoire refusée pour Khadim Ba

XALIMANEWS-Les avocats de Khadim Ba, patron de Locafrique, avaient déposé une nouvelle demande de mise en liberté provisoire en faveur de leur client. Cependant, celle-ci a été rejetée par le juge d’instruction financier, selon le journal Source A. L’ordonnance de rejet a été rendue le 6 janvier.

Khadim Ba est poursuivi dans l’affaire Dermond Oil pour plusieurs chefs d’accusation : faux et usage de faux dans un document administratif, importation sans déclaration de marchandises prohibées, violation de la réglementation de change, et escroquerie portant sur les deniers publics. Il a été inculpé et placé sous mandat de dépôt en octobre dernier.

Ses avocats contestent ces accusations, affirmant que « M. Khadim Ba, d’une part, n’est pas importateur de produits pétroliers. C’est la Société africaine de raffinage [qui est] juridiquement dans le cordon douanier. D’autre part, il est totalement étranger à une quelconque infraction douanière se rapportant à la réglementation des changes. »

Pour rappel, la Douane, à l’origine de la procédure, réclame une somme totale de 215 milliards de FCFA à Khadim Ba.