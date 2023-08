XALIMANEWS -Mame Fama Coundoul plus connue sous Maman Coundoul, la femme qui avait simulé une grossesse et un kidnapping, a reçu son verdict. Elle a été condamnée à une peine de six mois de prison, dont un ferme. Selon les informations de L’Observateur, elle a été jugée en compagnie de Oumou Ndao, Mame Diarra Sène et Amadou Wellé pour des accusations d’associations de malfaiteurs, de faux et usage de faux, de menaces de mort et de voies de fait, devant le Tribunal des flagrants délits de Pikine – Guédiawaye, le vendredi 25 août.

