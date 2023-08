XALIMANEWS-Pape Alé Niang, le journaliste d’investigation et patron de Dakar Matin, qui se faisait soigner au pavillon Teranga de l’hopital Principal, a tenu à adresser ses remerciements à sa famille, à ses avocats et surtout au personnel médical sans oublier Ousmane Sonko, à travers un post sur ses réseaux sociaux.

Après sa remise en liberté provisoire Pape Alé Niang, critique du pouvoiret qui était en détention depuis plus d’une semaine pour notamment appel à l’insurrection, est sorti de l’hopital Principal où il était aux soins à cause de la dégradation de sa santé. Dans un poste publié sur ses réseaux sociaux, le patron de Dakar Matin remercie sa famille, ses avocats et surtout spécialement le personnel médical qui était à son chevet. Dans sa missive, le chroniqueur exhorte le peuple sénégalais à formuler des prières à l’encontre d’Ousmane Sonko, en grève de la faim.

« Alhamdoulilah Alhamdoulilah sant yalla.

Je viens de quitter le pavillon teranga de l’hôpital Principal de Dakar où je fus interné pour des soins médicaux. Je remercie ma famille et mes avocats Me Demba Ciré Bathily, Me Moussa Sarr , Me Youssou Camara et Me Cledor Ciré Ly qui ont été à mes côtés tout au long de cette épreuve . Mention spéciale au personnel médical qui a été à mon chevet pour me prodiguer les soins nécessaires. Merci à tous ces sénégalais honnêtes et épris de justice qui m’ont encore soutenu de manière sincère dans ces moments d’injustices difficiles et eprouvants. Finalement ces épreuves ont forgé en moi une carapace d’acier. Et mes convictions restent plus que jamais inébranlables car j’ai vu en si peu de temps l’horreur dans les commissariats et dans les prisons . Des jeunes atrocement blessés. À la limite même mutilés mais qui font preuve d’un courage et d’un engagement impressionnants. À la fin de mes traitements obligatoires pour retrouver une santé d’aplomb, j’évoquerai toutes ces questions et bien d’autres . Pour l’heure je demande urgemment à tous les sénégalais de formuler des prières pour Ousmane Sonko car contrairement à toutes les informations distillées il poursuit sa grève de la faim de manière digne et stoïque pour incarner le symbole de la résistance.

Que Dieu veille et protège le Sénégal.

À très bientôt. » Peut-on lire sur les réseaux sociaux de PAN.