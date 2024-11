Justice-Procès de Moustapha Diakhaté : Le Procureur demande une peine d’un an, dont six mois ferme

XALIMANEWS-Le Tribunal de Grande Instance de Dakar a accueilli ce jeudi matin le procès de Moustapha Diakhaté, poursuivi pour des faits d’injures publiques et d’atteinte à une communauté.

L’ancien président du groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar a comparu devant le tribunal accompagné de ses avocats, Me El Hadj Diouf et Me Sall, ancien garde des sceaux. Le procès a débuté à 8 heures et a été marqué par l’intervention du procureur qui a requis une peine d’un an de prison, dont six mois ferme. Les faits reprochés à Moustapha Diakhaté Moustapha Diakhaté est accusé d’avoir proféré des injures publiques à l’encontre de certaines personnalités et d’avoir incité à la haine envers une communauté particulière. Les faits remontent à des déclarations qu’il aurait faites dans un contexte public, qui ont été perçues comme préjudiciables et discriminatoires. Cette affaire a suscité de vives réactions, notamment au sein des cercles politiques et sociaux.

Le procureur a mis en avant la gravité des faits reprochés à l’accusé et a estimé que les déclarations de Moustapha Diakhaté avaient porté atteinte à l’ordre public et à la cohésion sociale. Il a donc requis une peine de prison d’un an, dont six mois ferme, afin de dissuader de tels actes. Le procureur a également souligné la nécessité de protéger les communautés contre les discours de haine et les propos incendiaires. La défense de Moustapha Diakhaté De son côté, la défense de Moustapha Diakhaté, représentée par Me El Hadj Diouf et Me Sall, a plaidé pour l’acquittement de leur client.